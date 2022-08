L'allenatore del Sassuolo, Alessio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita contro la Juve.- 'Secondo me bisogna fare due valutazioni diverse, una sul risultato e l'altra sulla prestazione. Non meritavamo questo risultato, siamo stati poco fortunati e poco precisi in alcune situazioni. Purtroppo abbiamo sbagliato anche e noi e preferisco farlo giocando. Il tre a zero ci ha spezzato le gambe, ha meritato la Juve ma il risultato non è stato corretto per quello che abbiamo messo in campo.- 'Fondamentalmente per allegerire la pressione su di lui. Nelle ultime due settimane ne ha avuta molta, è stata solo una scelta e Defrel ha fatto bene. Ho cercato di dar spazio a tutti per smuovere un pò la partita. La scelta di Giacomo non è condizionata dal mercato ma solo per togliergli delle pressioni. Credo che nelle ultime due settimane è stato il calciatore con il quale ho parlato di più. Non servono ulteriori parole'.- 'Per ora sta dimostrando il massimo. Su Domenico non ho dubbi, è un giocatore per il quale il Sassuolo non può farne a meno, è dentro al 100%, è normale che il mercato destabilizza un pò ma dobbiamo imparare a convicerci'.