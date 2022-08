Alessio, in conferenza stampa, parla così dopo il ko con la Juve."Guardiamo il risultato o la prestazione? Risultato, poco. La prestazione? Abbiamo giocato, anche bene, per buoni tratti. Parliamo dopo un 3-0 e posso essere frainteso. Approccio positivo, l'azione più nitida del primo tempo l'abbiamo avuta noi. A parte il rigore discutibile, se sbagli in uscita e concedi, a Torino, con la Juve, difficilmente concedi risultati. Abbiamo gestito bene, ci siamo allungati e loro le ripartenze le sanno far bene. Ci ha messo in difficoltà quando ha giocato in verticale. E' mancato qualcosa, se ragioniamo in funzione del risultato"."Nei primi 25 minuti, il rammarico è non essere andato avanti. Abbiamo chiuso la Juve nella propria metà campo. La Juve ha la forza per uscire da questi momenti. Si sentiva brusio, noi tenevamo la Juve lì. Abbiamo calciato quando dovevamo aprire il gioco, avevamo un attaccante e basta in area. Dovevamo aprire il gioco dando il tempo alle mezzali di entrare. Un po' di frenesia, meno lucidità. Però fa parte della nostra crescita, non prendiamo solo la qualità dei giovani. Qualcuno ci sta che sia meno stabile. Nei primi 25 minuti meritavamo, potevamo andare avanti. Poi nei successivi 20 è cambiata un po', con qualità e fortuna la Juve è andata avanti. Il secondo l'ho già detto. Il terzo ce lo siamo fatti da soli. E' anche difficile portare avanti la partita senza rischiare, provando a riaprirla. Peccato"."Ci sta condizionando? Nì. Parlano di ragazzi giovani, ne abbiamo tanti ed è una conseguenza. E' dal ritiro che mi fanno domande sul mercato, finché non finirà sarà così. Bisogna conviverci. Fa parte dei contro. Però bisogna saperlo gestire, come l'allenatore e la società deve farlo anche il giovane. Sono le prime esperienze di visibilità per i ragazzi, a volte implica qualche prestazione meno efficiente"."Sinceramente non sono d'accordo. Modena era una cosa, oggi un'altra storia. Sono partite diverse. Anche a Modena abbiamo fatto partita, poi si è perso e si parla del risultato. Abbiamo sbagliato qualcosa, ma quando fai quasi il 60% di possesso e calci così tanto in porta, parliamo poi di tutte le squadre che giocano qui e fanno tutto questo. L'anno scorso abbiamo vinto. Oggi c'è stato meno merito nostro, però non è solo demerito nostro. Non siamo stati fortunati. La prima mezz'ora positiva, poi possiamo essere più fluidi ed efficaci. Il mercato chiuderà e ci aiuterà, Pinamonti lo stesso. Il lavoro darà una mano e Pinamonti deve lavorare per la condizione. Preferivo giocarmelo a partita in corso. Oggi c'era da fare punti, mi aspetto di vivere difficoltà e avere forze fresche in panchina, per giocarmi le chance. E' entrato però sul 3-0."Solo una questione di scelta, di tempo. E' bravo, giovane, arriva da un campionato diverso. Un po' di adattamento va vissuto. Abbiamo finito con quasi tutti gli attaccanti. Il rischio di subire ulteriormente il forcing della Juve non volevamo correrlo. Scelta dovuta a tante possibilità in panchina. Traoré? Mi dicono tre mesi. Speriamo di recuperarlo, è una perdita importante. Per l'allenatore chi conta è chi c'è. Se parlo di chi manca, è trovare alibi a tutti e non mi piace"."Sinceramente, credevo di non riuscire a fare così tanto la partita. Le caratteristiche della Juve sono anche queste. Ripartire e fare gol al momento giusto. L'atmosfera è stata diversa, lo si percepiva. La volta scorsa non sembrava di giocare in uno stadio della Juve, stavolta lo si sentiva. Anche nei primi 25 minuti, quando la gente sembrava scontenta. Pensavo facessero una partita più aggressiva, ma merito della Juve avere l'umiltà e abnegazione di fare una partita di ripartenza e attendista, brava a sfruttare i nostri errori"."Per sabato non so, è tornato durante la partita. Gli ho chiesto come stava, mi ha detto distorsione. Non aiuta essere qui conoscere le condizioni, non mi sembra grave perché era tranquilla. Ma non so per sabato".