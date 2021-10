Mister Dionisi, in conferenza stampa, commenta la storica vittoria del Sassuolo all'Allianz Stadium.



LA VITTORIA - "Dopo l'1-1 la partita è diventata da tripla, da 1X. Siamo stati bravi a non disunirci, a non entrare in area troppo presto. Una squadra così, se la porti in area, qualcosa succede. Bravo moltissimo chi è entrato, la squadra ha fatto bene. Difficile se non resti in partita. Volevamo vincere a tutti i costi, se fosse finita pari forse sarebbe stato giusto. Il primo tempo abbiamo meritato, nella ripresa il forcing è stato importante, pur non concedendo tantissimo. Non ci siamo disuniti, abbiamo concesso poco".



SENSAZIONE - "Dopo i primi 10 minuti dove la pressione della Juve ci ha messo in difficoltà come cerchiamo di fare, dopo quei 10 minuti mi lasciavano tranquillo i ragazzi. Abbiamo giocato, potevamo concludere di più chiudendo le azioni e magari diventa una difficoltà. Ma non li abbiamo fatti ripartire. Non dico che ero tranquillo, perché con la Juve si può perdere, ma stavamo giocando alla pari. Dovevamo dare solo più continuità a quanto fatto a fine primo tempo. L'all in della Juve che ci portava da una parte all'altra, non ci siamo disuniti e abbiamo sfruttato l'ultima occasione con Berardi e Lopez. Non vengono per caso queste situazioni. Ci credevamo, è una conseguenza".



CONSAPEVOLEZZA - "Lo spero. Vorrei dire sì, ma lo spero. Alla settima non avevamo fatto risultato. Non è che abbiamo cambiato tutto, siamo gli stessi. Ho fiducia nella squadra. Non ne ho di più, non ne avevo meno prima. Se sarò bravo con la squadra a mettere dentro consapevolezza, vedrete magari un Sassuolo migliore a prescindere da qualche risultato negativo. Dopo Roma abbiamo perso e tanti complimenti, col Torino in casa poi abbiamo fatto la peggior partita. Nel nostro percorso c'è stato già un giro a vuoto dopo un'ottima prestazione. Dobbiamo rituffarci subito da domani".



FRATTESI - "Stiamo andando troppo veloci. E' così, lo so Un giocatore fa bene e va subito alla ribalta. Sta crescendo. E' partito zoppicando com'è uscito dal campo. Testa giusta, i giocatori con qualità ci sono. Bravi i compagni a metterlo in condizione. Passa da questi momenti, la consapevolezza per diventare giocatore. Bisogna rimanere più umile di prima. Magari so dove può arrivare, ma non mi esprimo. Ha margini di crescita ma non è l'unico. Sta facendo vedere ottime cose. E' la cosa più difficile dare continuità. Come sta? Non so dirti, si porta dietro un altro infortunio. Vedo che riesce a tenere la partita, il dolore aumentava e credo che non ci saranno problemi".



PARTITA STUDIATA - "Cerchiamo di essere noi, cerchiamo di limitare tutti e di mettere in difficoltà gli avversari. La Juve ci ha messo in difficoltà, anche un bel po'. Ci siamo difesi al limite dell'area. Ci sono tanti meriti nostri e poi dove la Juve ha sbagliato non lo so. Con un pari non ci sarebbe stato niente da recriminare. Ma nel nostro percorso è giusto aver vinto. Un po' di occasioni noi e loro, il pari sarebbe stato giusto".



LOPEZ - "Mi chiedete dei due che han fatto gol! Maxime è un giocatore di qualità che deve fare anche quantità. Sola qualità e poca quantità non va lontano. Lui nella testa ce l'ha, ha personalità, ne mette meno di quella che ha. Con la palla lo si nota tutti, con la palla ai compagni lo percepisco meno. Lo deve trasmettere agli altri. Se lo fa, diventa molto più forte. Lui può farlo. Se non lo fa, è un problema anche per noi. Queste prestazioni incentiveranno questo".



MODULO - "Non è detto che si giochi così. Oggi mancava Boga, anche Djuricic che è straordinario tra le linee. Dipende dagli avversari, dal momento, da tanto. Abbiamo giocatori che sanno giocare tra le linee pur non partendo da quella posizione. Oggi è andata così, non so come giocheremo la prossima. Dipende dai giocatori che avrò a disposizione. Poter lavorare su più sistemi è un'opportunità per la qualità di giocatori che abbiamo"

