L'allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato così in conferenza stampa al termine della vittoria contro la Juve.SULLA GARA - 'Credo che oggi il merito sia solo dei ragazzi. Hanno fatto una gara incredibile e siamo stati bravi a verticalizzare. Sappiamo che la Juve un pò ci avrebbe concesso se pressavamo alti e questo è avvenuto. Avevo molti giocatori in panchina che meritano di giocare ed è stato il momento opportuno per schierarli. E' una bella soddisfazione aver battuto la Juve per tutto l'ambiente'.SULLA SQUADRA - 'Se ci crediamo e siamo sul pezzo, tutto torna. Poi in mezzo c'è tutta la prestazione di squadra a livello totale, sia con la palla che senza palla. Sarebbe un peccato non rendere il giusto merito al Sassuolo. La Juve è una squadra forte, poi il gol di Defrel e la parata di Consigli su Rabiot hanno dato una svolta diversa'.SUL RINNOVO - 'L'allenatore non batte mai nessuno, da quando alleno qui qualche soddisfazione ce la siamo tolta. Mi piacerebbe continuare, poi quando ci sono vittorie così porta maggiore entusiasmo e lo abbiamo visto anche negli atteggiamenti che sono diversi. Io sono quello che vedete, poi i matrimoni si fanno in due, tempo al tempo'.CESSIONI - 'Valgono tanto questi 40 punti e per quanto mi riguarda io cerco di mettere benzina nel motore della squadra. Avere questa quota punti è tantissimo per quello che sta facendo la squadra e dobbiamo continuare a crederci. Il coraggio che abbiamo avuto senza palla è stata la cosa che ho apprezzato di più, dovevamo limitarli e la volontà c'è stata. Abbiamo fatto quello che volevamo davanti ad una buona Juve'.EUROPA - 'Noi facciamo la corsa su noi stessi e sappiamo come e quando riconoscere le nostre potenzialità'.SU FRATTESI - 'Ha fatto una grande prestazione, ad oggi deve far bene con il Sassuolo, poi se meriterà altri palcoscenici non sta a me dirlo, ma sa fare bene entrambe le fasi e sa entrare in area avversaria. Il recuper che ha fatto nel secondo tempo è stato un successo, spero che Davide continui così, poi a fine stagione si vedrà'.