Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha analizzato anche quelle che sono state le manovre di mercato registrate in estate dalla società, 'tirando in ballo' anche Juve, Inter e Milan.'So che il tempo a loro disposizione è poco ma devo concederglielo, non sono arrivati giocatori che giocavano nella Juve, nel Milan o nell'Inter. Lo stesso vale per Racic che è stato abbastanza ordinato e nei tre di centrocampo di oggi c'erano anche Volpato e Castillejo che nascono attaccanti'.