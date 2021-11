Le parole di Davide Dionisi in conferenza stampa, dopo Milan-Sassuolo: "Bella partita, abbiamo fatto la prestazione e abbiamo fatto meglio quando siamo andati sotto. Sono contento. Ora dobbiamo dimostrare di essere cresciuti. Dopo la Juve ci è mancata continuità, ora dobbiamo darla: sono tre punti importanti, ma non valgono doppio". Secondo Dionisi, la sua squadra deve "avere il blocco italiani. Se non si conosce la realtà è difficile trasmetterla a chi viene da fuori. Abbiamo un seguito di qualità, non di quantità. Così gli italiani che abbiamo, che sono forti, ci aiutano". Parole riportate da Tmw.