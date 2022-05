Durante la conferenza stampa di oggi, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è tornato a parlare anche della sfida persa contro la Juve al Mapei Stadium.



'È stato un incidente inaspettato perché la squadra aveva un ottimo atteggiamento dopo la gara con la Juve, poi vuoi gli episodi e vuoi l'atteggiamento, la gara è andata come sappiamo. Ma non voglio più parlarne. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere e servono per cercare di stimolare la squadra per raschiare dal badile delle motivazioni'.