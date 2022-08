Durante la conferenza stampa, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che sarà la prima giornata di campionato contro la Juve.'Questi siamo e con questi inizieremo e con questi ci presenteremo a giocare la prima partita ufficiale. Da qui al 31 agosto mi auguro che non esca nessuno, ma se esce sarà sostituito e non mi stupirei se arrivasse qualcuno per completare. La perdita di Traore non è una perdita da poco, sia per ruolo perché è un ruolo importante sia per le qualità del giocatore'.