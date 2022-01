Il Sassuolo vola per la prima volta ai quarti di Coppa Italia, e dopo la vittoria col Cagliari l'allenatore Alessio Dionisi sorride e applaude i suoi giocatori: "Siamo contenti, ci tenevamo dopo una gara giocata non all'altezza - ha detto a Sport Mediaset - Volevamo passare il turno, è stata una partita difficile e lo sapevamo; abbiamo cercato di gestire le forze perché non siamo in tanti, siamo felici di aver raggiunto l'obiettivo. Vincere aiuta, dà consapevolezza e fiducia; la prossima partita col Torino sarà ancora più difficile, ma conto di avere qualcuno che oggi non c'era".



SUL MERCATO - "E' tranquillo, così come Raspadori. Mi sento di dire che non andrà via più nessuno. Gianluca e Giacomo resteranno a Sassuolo, noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi. Stanno dimostrando crescita e sicurezza, trovando sempre più spazio".