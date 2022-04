38









Le parole di Davide Dionisi in conferenza stampa. Le sue parole sul gol dell'1 a 1:



"Togli viziato e dubbio, il gol era da annullare: punto. Più che un fastidio è un peccato. Hai segnato, hai fatto una prestazione del genere e non è facile, prendi gol su fallo subito e un po’ dispiace. A fine primo tempo si parlava solo di quello e i ragazzi erano nervosi. Abbiamo fatto la partita, peccato. Oggi meritavamo sicuramente di più e probabilmente la squadra che meritava di più il risultato non è riuscita a ottenerlo. Sappiamo il valore della Juve, sappiamo le difficoltà nell’affrontarli, sono cinici, hanno giocatori forti, posso solo elogiare la squadra. Abbiamo giocato il recupero nella loro metà campo. Peccato non aver concluso tanto ma c’è stato anche merito della Juve. La squadra però ha fatto bene"