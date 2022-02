L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di SkySport. Le sue parole:



TRAORÈ - "Non l'ha presa bene, è giovane e ci siamo chiariti al termine della partita. Ha chiesto scusa. Io cerco sempre di capirli ma sono cose che non devono fare"



DEFREL E HENRIQUE - "Hanno giocato bene, quello che ha fatto la Juve nel secondo tempo noi l'abbiamo fatto nel primo, è stata la copia del match di andata ma a risultato invertito"



SCAMACCA E RASPADORI - "Non sono campioni e non so se lo diventeranno. Sono alla loro prima stagione da titolari. Possono migliorare, ora si parla fin troppo, hanno ancora tutto da dimostrare".