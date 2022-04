34









Le parole di Dionisi a Sky Sport:



LA PARTITA - "Negli spogliatoi i ragazzi erano amareggiati dopo il primo tempo, come alla fine. Credo che una squadra meritava di vincere ma ha vinto l'altra. Ma sappiamo la forza della Juve, con poco sa capitalizzare. Ci abbiamo provato in tutti i modi. Non meritavamo il pari nel primo tempo e il secondo è stato all'altezza. Posso recriminare poco e nulla. La juve si è abbassata tanto, ha chiuso gli spazi e fatto densità difensiva"



CRESCITA - "Dobbiamo finire bene, oggi volevamo fare prestazione e risultato. Sarà tutta esperienza per il prossimo anno, sperando ne rimangano il più possibile. Oggi abbiamo fatto vedere che abbiamo giocatori bravi, non abbiamo fatto gestire la Juve"



SASSUOLO - "Nei singoli abbiamo qualità, giochiamo con 4 attaccanti come nessun'altra. Ci prendiamo dei rischi. Oggi qualcuno ha fatto meglio qualcuno no, ma c'era la Juve davanti"



MERCATO - "Se qualche giocatore andrà via ne arriveranno altri e se andranno via andranno in società importanti e vuol dire che il lavoro fatto è buono. Spero ne rimangano tanti, per dare continuità"



EPISODIO - "Un peccato che il primo tempo sia finito pari, e non voglio andare oltre"