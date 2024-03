Juve, chi può sostituire Bremer

Juve, chi è Ousmane Diomande

La carriera



Caratteristiche

Diomande-Juve, perché l'operazione è difficile

Gleisonpuò davvero lasciare lain estate? Sì, la sensazione è che possa succedere. O almeno questo è ciò che fanno pensare le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, che parlano soprattutto di unfortemente interessato al difensore brasiliano, che i bianconeri hanno blindato di recente fino al 2028 ma che difficilmente riusciranno a trattenere nel caso in cui in estate arrivasse una maxi offerta.Ma chi potrebbe sostituire alla Juve l'ex Torino, in vista di una stagione che si preannuncia decisamente più impegnativa di quella che sta giungendo al termine? Sono diversi i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli, da Riccardodel Bologna ad Alessandrodel Torino se si vuole restare sui profili italiani, passando per Mariodell'Atletico Madrid e il vecchio pallino Kalidou, ora all'Al-Hilal, senza dimenticare il giovane di proprietà Dean. Nei giorni scorsi, però, si è iniziato a parlare con insistenza anche di un altro giocatore, che in molti etichettano già comeSi tratta di Ousmane, roccioso centrale difensivo classe 2003 dello, che la Juve ha avuto modo di osservare da vicino in più di un'occasione di recente. Il giovane è fresco vincitore dellacon la Costa d'Avorio, che lo ha consacrato. Basti pensare che nella finalissima del torneo ha annullato un certo Victor Osimhen , rendendolo praticamente inoffensivo.Diomande è cresciuto nelle giovanili dell'Abobo e nel 2020 si è trasferito in Europa, al Midtjyylland. Poi è passato in prestito nella seconda divisione portoghese, al Mafra, e infine allo Sporting Lisbona. Risale allo stesso anno anche la convocazione in Nazionale.Diomande, alto 190 centimetri, che ha nella potenza e nello stacco aereo due delle doti più significative per cui si è fatto tanto apprezzare, sa giocare sia a destra che a sinistra ma è mancino. Contro l'Atalanta, nel recente match di Europa League, ha giocato da braccetto di sinistra.In realtà, per la Juventus, Diomande sembra difficile da raggiungere. Prelevato dal Midtjylland per appena 7,5 milioni di euro, adesso vale già almeno cinque volte tanto, inoltre è seguito da diverse big europee. Il, per esempio, sarebbe disposto a mettere sul piatto 30-35 milioni pur di assicurarselo, per non parlare delche economicamente ha tutte le potenzialità per far saltare il banco. Difficile che qualcuno decida di versare gli, ma la sensazione è che chiunque voglia provare ad accaparrarsi Diomande non dovrà badare a spese. Che significa, nel concreto, bussare alla sede dello Sporting Lisbona con un'offerta decisamente importante, anche da 60 milioni, una cifra fuori dalla portata della Juventus anche nel caso in cui si decida davvero di sacrificare Bremer.