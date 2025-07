Diogo Jota, il messaggio di Cristiano Ronaldo: 'Non ha senso'

Morte Diogo Jota, il messaggio di Cristiano Ronaldo

La morte improvvisa e prematura di Diogo Jota , rimasto coinvolto nella notte in un tragico incidente stradale in Spagna in cui ha perso la vita anche il fratello minore André, ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia - oltre che al Liverpool, la sua squadra - già diffusi in queste ore sui social, tra i quali non è mancato quello di, connazionale dell'esterno portoghese con cui ha anche vinto la Nations League."Non ha senso. Eravamo insieme in Nazionale, ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, mando i miei sentimenti e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e Andrea. Ci mancherete", le parole affidate da CR7 al suo profilo Instagram, nel momento del dolore più grande.

Stando a un comunicato della Guardia Civil spagnola, la Lamborghini sulla quale viaggiavano Diogo Jota e il fratello sarebbe uscita di strada a causa dello scoppio di uno pneumatico durante un sorpasso, per poi prendere fuoco senza lasciare scampo ai due ragazzi. I fatti risalgono alla scorsa notte e si sono verificati nel Comune di Cernadilla, nella provincia di Zamora.