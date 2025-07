Diogo Jota, il messaggio di cordoglio della Juventus

Morte Diogo Jota, il messaggio della Juventus

"Laesprime il più profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa di Diogo Jota , manifestando la propria vicinanza alla sua famiglia, ai suoi affetti e al Liverpool".Questo il messaggio comparso poco fa sul profilo X ufficiale del club bianconero, che si è unito al coro unanime di cordoglio di società calcistiche italiane ed estere - ma non solo - per la morte dell'attaccante portoghese classe 1996, rimasto vittima insieme al fratello di un drammatico incidente stradale in Spagna, che quest'oggi ha sconvolto il mondo del calcio. Tantissimi, come dicevamo, i messaggi di vicinanza alla sua famiglia e ai Reds che stanno riempiendo in questi minuti i social, per una tragedia destinata sicuramente a lasciare il segno.