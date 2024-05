Dino Zoff al BN: l'intervista

La stagione volge al termine e come di consueto impazzano le voci di mercato. Tra queste, si parla anche di qualche modifica al parco portieri dellache, nelle ultime stagioni, si è dimostrato piuttosto solido con. Sul tema degli estremi difensori - e quello del Dna della vecchia Signora -, abbiamo ascoltato le parole di chi di Juventus se ne intende. Di chi di Juventus é una leggenda: Dino Zoff.Di seguito, l'intervista."Direi che mi è piaciuto, ha fatto un buon campionato è un portiere di classe ed esperienza, credo che possa dare sempre un contributo notevole"."Abbiamo dei buoni portieri, siamo tornati ad avere una bella leva di buoni portieri". Di Gregorio ha fatto bene, fa parte di quella schiera di buoni portieri che sta emergendo. Anche Carnesecchi mi piace, c'è una serie di buoni portieri"."Noi veniamo dal dna Juventus. I tempi moderni sono più leggeri, ma credo ci debba essere un dna, per la storia della Juventus. Io sono molto legato a tante cose, già alla maglia. Quando vedo delle maglie particolarmente allegre, capisco che sono dei tempi moderni ma le tradizioni sono importanti"."Ha fatto bene all'inizio, un po' meno bene adesso. L'importante è che ora si gioca una finale di Coppa Italia, ha ottime possibilità di entrare in Champions League. Direi che va abbastanza bene".