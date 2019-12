Dani Olmo ha avuto il coraggio di dire addio alla cantera del Barcellona per andare a cercare una squadra che gli desse la possibilità di giocare in prima squadra. Il trequartista classe '98 l'ha trovata nella Dinamo Zagabria, e oggi, con quella maglia, incanta mezza Europa. I dirigenti delle big sono tutte pazze di Olmo, Barcellona compreso. Tra i club interessati al giocatore c'è anche la Juventus, sempre attenta quando si parla di giovani talenti: "E' una delle squadre che mi piace di più - ha detto il giocatore a Calciomercato.com - La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo. Mi piacerebbe giocare in un club che punti su di me e creda nelle mie capacità. Cristiano Ronaldo? E' fortissimo, quello sta facendo in Italia è sotto gli occhi di tutti. Anche se il mio preferito è Messi. Il futuro? Ora non penso al mercato e mi concentro solo sul campo, al resto ci pensano il mio agente e mio padre".