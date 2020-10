Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, ha parlato dopo la sconfitta all'esordio stagionale in Champions League contro la Juventus di Pirlo, debuttante in panchina nella competizione. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo disputato una buona gara ma in Champions l’esperienza è importante. Questi incontri fanno crescere, Juventus e Barcellona sono più avanti rispetto a noi. Adesso l’importante concentrarsi sul campionato e andare a fare risultato la prossima settimana in casa del Ferencvaros".