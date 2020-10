3









Debutto in Champions- La Juventus fa il suo esordio nella Champions League 2020/21 questa sera, ore 18.55, all'Olimpiyskiy di Kiev contro la Dinamo. Sarà la prima di Andrea Pirlo da allenatore in Europa, dopo averci giocato e aver dominato a lungo. Il tecnico dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, ancora bloccato dal coronavirus, De Ligt, Alex Sandro e McKennie, nello sfidare il suo vecchio maestro Mircea Lucescu. Non dovrebbe esserci nemmeno Paulo Dybala dal 1', pronto a fare il suo esordio stagionale nella ripresa. Torna Ramsey, con una formazione tipo. Chiesa e Cuadrado restano in ballottaggio per una maglia, ma i dubbi coinvolgono anche la corsia mancina.



DINAMO KIEV-JUVENTUS ORE 18.55 - Dinamo Kiev-Juventus verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky: gara su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Il match non sarà visibile in chiaro. Ma sarà disponibile anche in streaming grazie a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet, oppure Now Tv. LE PROBABILI FORMAZIONI NELLA NOSTRA GALLERY: scorri verso il basso per leggerle.