Andrea Pirlo si avvicina alla trasferta di Kiev con qualche dubbio di formazione. Per il debutto di domani in Champions, l'allenatore bianconero dovrà sciogliere il nodo su chi giocherà largo a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport sono tre i candidati: Frabotta, Bernardeschi e Cuadrado. La prima scelta sarebbe un'iniezione di fiducia verso il classe '99, già titolare contro Sampdoria e Crotone, l'esperimento dell'ex Fiorentina sulla fascia è in corso di valutazione e il colombiano ha giocato - non benissimo - in quel ruolo contro la Roma.