La Juventus sta per decollare alla volta di Kiev, dove domani affronterà la Dinamo di Lucescu per la prima partita di Champione League 2020-2021. Ma prima, come da prassi, c'è la conferenza stampa della vigilia. A parlare ai giornalisti allo stadio Olimpiyskiy nella capitale ucraina sarà il capitano: Giorgio Chiellini. La conferenza inizierà alle 18.45 ora italiana e potrete seguirla in diretta su JTV ma anche attraverso il live testuale qui su Ilbianconero.com. Oggi vi abbiamo già documentato l'allenamento alla Continassa e la partenza dei bianconeri da Caselle.