Torna Aaron Ramsey dopo l'infortunio, c'è anche Paulo Dybala. Out invece De Ligt, che però si è visto in allenamento oggi, Alex Sandro, Ronaldo e McKennie. Ecco i convocati di Andrea Pirlo per il debutto in Champions con la Dinamo Kiev:



Ecco l'elenco completo

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala.