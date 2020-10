Pirlo ci ha parlato a quattrocchi, ha voluto tastare con mano il suo stato d’animo e Dybala l’ha esternato. Il diez bianconero è rimasto arrabbiato per la panchina a Crotone, come era trapelato e vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi e il tecnico della Juventus ha sedato il mini-caso spiegando come la Joya arrivasse da un momento piuttosto turbolento. Stasera, però, molto probabilmente non partirà tra i titolari. Il Maestro ci ha abituato a sorprese inaspettate, ma a rigor di logica dovrebbe sedersi in panchina, almeno inizialmente, per poi entrare a gara in corso e macinare minuti di gioco.