Alla vigilia della partita con la Dinamo Kiev, in casa Juve è già clima Champions. I bianconeri sono partiti per l'Ucraina dove domani debutteranno in Europa. Andrea Pirlo studia la formazione e prepara qualche cambio rispetto al pareggio di sabato sera col Crotone: secondo quanto ha riportato Sky Sport, a centrocampo dovrebbe esserci Rabiot al posto di Arthur, con Bentancur al suo fianco, il ritorno di Cuadrado sulla fascia destra e Chiesa dall'altra parte. Switch a centrocampo per la Juve, nuova chance per Rabiot.