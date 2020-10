Dal campo alla panchina, con una responsabilità ancora maggiore. Andrea Pirlo si appresta a vivere il primo match di Champions League non più dalla cabina di regia, ma da esterno, da professore nell’area tecnica. Stasera, ore 18.55. la Juventus affronterà la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu, tecnico che lanciò Pirlo ai tempi del Brescia. Uno scontro affascinante, contro una squadra che in stagione non ha ancora perso (sette vittorie e due pareggi tra campionato e preliminari di Champions) valido per la fase a gironi della competizione europea. Ancora qualche dubbio di formazione per Pirlo, con due maglie a centrocampo per tre (Arthur, Bentacur e Rabiot) e soprattutto il nodo Dybala, diventato un caso nelle ultime ore dopo i malumori espressi per i zero minuti contro il Crotone.



DOVE VEDERLA - Dinamo Kiev-Juventus verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky, che detiene i diritti di trasmissione della Champions League: il match andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). La sfida non sarà visibile in chiaro.