Il suo momento deve ancora scattare. Ma tra una partita titolare a Crotone e qualche spezzone di partita, come quello di ieri contro la Dinamo Kiev, Arthur sta prendendo confidenza con la nuova maglia della Juventus. Arrivato in estate nello scambio con Pjanic al Barcellona, il centrocampista brasiliano è dotato di grande tecnica, tempi di gioco e abilità nel manovrare il possesso palla. Un’arma interessante che Pirlo dovrà far fruttare, intanto lui festeggia la prima vittoria in Champions sui social.