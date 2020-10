1









Dopo il ko contro la Juventus, il portiere della Dinamo Kiev Georgy Bushchan ha commentato la gara al sito ufficiale del club: "La Champions League regala sempre grandi emozioni. Non abbiamo ottenuto il risultato sperato, abbiamo fatto un grande gioco senza però riuscire a concretizzare le azioni pericolose. Ma partecipare a questa competizione contro top club è una grande esperienza, in poco tempo c'è stato un grande lavoro. E' vero che loro non avevano Ronaldo, ma c'era Buffon, col quale ci siamo augurati buona fortuna a vicenda. La Juve ha una grande squadra, non solo Cristiano".