Paolo Ziliani, sui social, ha commentato in maniera sprezzante la notizia delle improvvise dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale: "Clamoroso ma non troppo. Ne avevo parlato giusto ieri:, una lo zerbino dell’altra. I destini della nazionale si decidono in base alle esigenze della Real Casa, questo è Gravina e nessuno dice niente. Finiremo malissimo".