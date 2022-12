Intervenuto ai microfoni di Sky dopo l'amichevole contro l', Massimilianoha detto la sua anche sul momento dellaa livello societario. Ecco le sue parole: "La responsabilità è sempre la stessa, noi pensiamo ad allenarci e a vincere. Al resto penserà la società, la Juve andrà avanti dopo 120 anni di storia. Dobbiamo lavorare bene. Oggi è la dimostrazione che per anni abbiamo fatto bene nel settore giovanile, qualche ragazzo bravo c’è".Il tecnico ha poi aggiunto: "La parte sportiva non è toccata. Dispiace non ci sia il presidente, io ero legato e lo sono ancora a livello affettivo. Noi dobbiamo impegnarci di più per portare risultati e farci trovare pronti. Stasera è stato buon test in uno stadio importante, i ragazzi hanno fatto una bella partita".