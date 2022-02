Dopo le dimissioni del presidente Paolo Dal Pino, che hanno innescato una crisi istituzionale, la Lega Serie A ha indetto un'assemblea in via d'urgenza per lunedì 7 febbraio. L'incontro è in programma a Milano presso l'hotel Palazzo Parigi, in prima convocazione alle 9.30 e in seconda alle 11.30. Nell'ordine del giorno è prevista pure la possibile elezione di un nuovo presidente di Lega, per scongiurare l'eventualità di un commissariamento per mano della Federcalcio. Lo apprende Calciomercato.com.