Ieri sera il terremoto in casa, con le dimissioni del CdA. Vertici azzerati, si chiude l’era Agnelli si apre una nuova fase. Prima di guardare al futuro, però, occorre fare un passo indietro e ricostruire quanto successo. A farlo, questa mattina, è l’edizione odierna di Tuttosport.A partire dalle motivazioni che hanno portato a questa scelta, secondo il quotidiano torinese condivisa da Andreae John: “”. Scelta che ha un sottotesto: “”.Ma difendersi da chi? Dalla Procura di Torino e dalla Consob; due soggetti differenti ma con la stessa accusa: falso in bilancio. Sotto la lente le plusvalenze e la cosiddetta “manovra stipendi”. Per quel che riguarda la Consob, questa ha chiesto la riscrittura dei bilanci imponendo dei correttivi: “La Juventus ha ottemperato alla richiesta, ma tenendo con fermezza la sua posizione, ovvero la convinzione che tutto è stato fatto secondo le regole e la legge.(Andrea nella sua lettera ai dipendenti parla di «squadra non più compatta»). A questo punto i due cugini hanno deciso che non si poteva affrontare la situazione con spaccature così profonde all’interno del governo della Juventus e, quindi, l’hanno azzerato”.