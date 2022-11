Una giornata storica in casa. Ieri sera il terremoto che ha minato le fondamenta del club bianconero: le dimissioni del Consiglio d’Amministrazione, dal presidente Andreaa tutti i consiglieri. Oggi l’indicazione di Exor: sarà Gianlucail nuovo numero 1 della Vecchia Signora, al suo fianco, come direttore generale, Maurizio. Entrambi uomini fidati di John, entrambi tecnici che avranno il compito di traghettare la società in mezzo al mare reso burrascoso dalle indagini della Procura di Torino e della Consob.11:00 - Il punto VIDEO dalla Continassa con tutti gli aggiornamenti:10:30 - Dopo il terremoto di ieri sera, prima mattinata tranquilla alla Continassa. A breve il punto VIDEO di Cristiano Corbo