Un tweet per fare chiarezza. L'ha fatto, ex dg della Juventus e rimasto legato all'ambiente bianconero. Dopo il flop della Superlega è nata anche un'ipotesi delle dimissioni di Andrea Agnelli dal numero uno del club, Moggi ha commentato così la voce di un possibile addio del nipote dell'Avvocato: "Andrea Agnelli è e rimarrà il presidente della Juventus". Chiaro, chiarissimo. In casa bianconera il presidente non cambierà.