Il giocatore dell'Hellas Verona in prestito dall'Inter, Federico Dimarco ha parlato oggi in una diretta sul profilo Instagram ufficiale del club gialloblu. Il difensore oggi ha parlato del suo esordio con la maglia dei veneti, che è avvenuto proprio nella sfida contro la Juventus: "Non potevo sperare in un esordio migliore. È stata una partita ricca di emozioni, eravamo sotto 1-0 e poi in pochi minuti l'abbiamo ribaltata: è una cosa che fanno poche squadre. Ho fatto un favore anche a qualcun altro".