Juventus, dove giocherebbe Di Lorenzo?



Juventus, come Di Lorenzo sarebbe un'arma in più

Giovanniè finito al centro del mercato per la sua richiesta di cessione al. Non sente più la fiducia del club e nonostante le intenzioni di Antonioconosce molto bene il giocatore e appena c'è stato l'odore di cessione ha aizzato le antenne.Nella sua carriera il terzino partenopeo ha ricoperto diversi ruoli. Quello naturale è il terzino destro, che ha ricoperto per gran parte della carriera. A Napoli ha svolto sia la pratica del terzino sinistro e all'occorrenza è stato impiegato anche come difensore centrale. Inutile però sottolineare come il ruolo a lui più congeniale sia quello di terzino destro. Nello scacchiere di Thiago Motta andrebbe a ricoprire quel ruolo nel 4-2-3-1 ormai ha "centralizzato" il suo raggio d'azione e si può considerare ormai un difensore a tutti gli effetti.andrebbe dunque a colmare quel vuoto sulla destra. A livello di costruzione si potrebbe proporre come palleggiatore per iniziare l'azione dal basso, dettame di. Da questo punto di vista il terzino ha portato a termine, una precisione pari all'In fase offensiva non accompagnerebbe l'azione.. Sia quello di destra che quello di sinistra tendevano a restare incatenati alla loro zona, pronti alla difesa preventiva. Questo perchépreferisce far salire i centrali difensivi., in questa ottica, andrebbe a coprire preventivamente lo spazio lasciato scoperto da. Un ruolo non strutturato, ma bensì fluido e in costante circolo.