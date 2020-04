Nessuno si aspettava il coronavirus. È da più di un mese che tutta l’Italia si trova a fare pesantemente i conti con la pandemia che sta affliggendo il mondo, che inevitabilmente ha intaccato il calcio fermando la Serie A. Ingenti danni all’economia di settore, società alle strette, ma non solo: la massima serie rappresenta solo l’iceberg del movimento calcio italiano. Infatti, come riporta Tuttosport, ben 12.000 club dilettanti sono a rischio fallimento. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia si trova a gestire un compito di grande difficoltà e delicatezza, per un comparto che contra oltre il milione di tesserati, ovvero il 98% dei calciatori in Italia.