In un'ampia intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il noto volto di DAZN e dello spettacolo italiano, Diletta Leotta, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che sarà la prossima stagione di Serie A.'La Juventus non credo proprio resti a guardare dopo una stagione senza successi, si è rinforzata tanto con Di Maria e Pogba, che purtroppo si è fatto male. L’Inter ha ritrovato Lukaku, il suo uomo scudetto, che per Simone Inzaghi è senza dubbio un’arma in più'.