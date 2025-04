Diletta Leotta: 'Il sogno è Juventus-Inter in America'

AFP via Getty Images

Diletta Leotta ha condiviso con la Gazzetta dello Sport la sua visione sul prossimo Mondiale per Club, immaginando uno scenario da sogno per i tifosi italiani: “Inter-Juventus. Il derby d’Italia in America”. Un incontro epico che avrebbe il sapore della storia e il fascino internazionale di una rivalità eterna.Parlando delle condizioni delle due squadre, Leotta sottolinea come arrivino all'appuntamento in due momenti molto diversi: “La Juve lo vivrà come un senso di rivalsa. Ha la possibilità di risollevarsi dopo una stagione complessa vincendo un trofeo e scrivendo la storia. L’Inter, invece, dovrà trovare le forze per concludere al meglio una stagione infinita da più di 60 partite”. Due approcci diversi, ma entrambi carichi di significato.

E sulla favorita? Leotta non si sbilancia, ma trasmette tutto il suo entusiasmo: “Qui si può fare il tifo per le italiane. Spero arrivino entrambe il più lontano possibile”.