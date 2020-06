Diletta Leotta è tornata a parlare dopo la notizia del maxi furto nel suo appartamento di Corso Como, a Milano. "È stata una cosa orribile, non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. Ma per fortuna mi hanno lasciato i Tapiri", ha raccontato la giornalista all'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Alla domanda sulle nozze, Diletta ha così glissato: "Macché, ora ricomincia il campionato e io penso a lavorare…". La puntata è andata in onda stasera (lunedì 8 giugno) alle 20.35 su Canale 5.