L'estate di Diletta Leotta si divide tra calcio e piscina. Toccata e fuga in un girl party per la giornalista e showgirl, che per un pomeriggio è passata dai campi della Serie A a qualche ora di relax insieme alle amiche: risate, selfie e stories su Instagram per Diletta che si è presentata in bikini azzurro. Insieme a lei, tra tante ragazze, spunta anche la schermitrice Rossella Fiamingo, schermitrice e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016.



Sfoglia la gallery per vedere le loro foto