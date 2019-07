Your browser does not support iframes.

Estate da single per Diletta Leotta. Dopo la rottura con lo storico fidanzato Matteo Mammì, uno dei massimi dirigenti Sky, la bella presentatrice è stata a lungo corteggiata da mezza Italia. Chiaramente, in tanti hanno provato a strappare un sorriso o un appuntamento alla giornalista di Dazn: a farcela, probabilmente è stato Daniele Scardina, 28enen campione del mondo IBF dei pesi Supermedi. King Toretto, così lo chiamano a Miami, dove il pugile vive e si allena, avrebbe conquistato Diletta con charme e semplicità. Nell'articolo che uscirà domani su Spy, i due si vedono in atteggiamenti intimi, che vanno oltre la semplice amicizia. Nuovo amore all'orizzonte per la Leotta? Chissà. Intanto, riscopriamola nella gallery dedicata.