Diletta Leotta, splendido volto di Dazn, sta approfittando dello stop in Serie A per godersi le meritate vacanze a Saint Tropez. La meravigliosa conduttrice, sotto il sole francese e a due passi dalla piscina, mostra un fisico da urlo e un bikini mozzafiato. E i tifosi, nel vederla sul suo account Instagram ufficiale, impazziscono per lei. Potete vederla anche voi, basta andare nella gallery dedicata qui in basso. Non c'è di che...