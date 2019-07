di Alessio Salerio

Il futuro di Moise Kean resta tutto da definire. Il rinnovo di contratto con la Juventus, in scadenza il 30 giugno del 2020, sembrava ormai a un passo, ma per ora l'accordo resta bloccato. Il suo agente, Mino Raiola, è rimasto convinto dalle condizioni economiche del club bianconero, che ha offerto 2 milioni di euro netti più bonus per le prossime cinque stagioni, ma resta in dubbio sulla centralità del suo gioiello nel progetto tattico di Maurizio Sarri per il futuro. I bianconeri seguono da vicino Mauro Icardi dell'Inter e, benché sia Gonzalo Higuain che Mario Mandzukic siano da tempo sul mercato, Kean può comunque partire. All'orizzonte c'è una maxi-plusvalenza per la Juventus, utile per arrivare a Icardi e ad altri obiettivi. L'Everton spinge dalla Premier League, l'Inter lo segue da vicino, mentre l'Ajax sembra aver mollato l'affare.



LA SUGGESTIONE - Ciò non significa, però, che Kean debba partire a tutti i costi. Le cessioni di Higuain e Mandzukic sono complicate, è vero, ma la Juventus li cederebbe assai più volentieri rispetto al centravanti classe 2000, che nel 2019 è salito di colpi in maniera impressionante. Oggi Kean è rientrato a Torino per le visite mediche di rito prima di iniziare la preparazione estiva, mentre il resto della rosa è partito alla volta di Singapore per la tournée di amichevoli in Asia. Nella rosa definita da Sarri, con i numeri di maglia ufficiali, manca il numero 9: Mandzukic vestirà il 17, mentre a Higuain è andato il 21. Tutti gli indizi portano a Icardi per il futuro dell'attacco bianconero, ma si fa largo anche una suggestione: e se fosse libero per Kean, attualmente ancora senza numero di maglia?