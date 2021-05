La Juventus si presenterà stasera a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo, in una partita decisiva per proseguire la corsa alla qualificazione Champions (e decisiva per le sorti di mister Pirlo). E lo farà dovendo anche stare attenta a non far saltare la prossima sfida delicatissima contro l'Inter ai 4 giocatori diffidati.



Chi è il poker di bianconeri che deve stare attento a non rimediare un'ammonizione contro il Sassuolo, per non dover essere assenti poi nel derby d'Italia?

Si tratta di Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Weston McKennie e Cristiano Ronaldo.