Ci sono due nuoviin casa, dopo il big match di domenica a San Siro contro l'Inter. E sono entrambi due pilastri della squadra bianconera: si tratta di Dusan- che però, al momento, è a rischio per la prossima gara con l'Udinese per via del problema all'adduttore riscontrato proprio nell'ultima partita - e Gleison, punto di riferimento quasi imprescindibile per la difesa. Dopo la sfida casalinga con i friulani, come noto, il calendario della Vecchia Signora prevede la trasferta a Verona e il ritorno all'Allianz Stadium per il Frosinone, mentre a seguire sono in programma due match delicati con Napoli e Atalanta.