Sono quattro i diffidati della Juventus in Genoa Juventus. Si tratta di Cuadrado, De Ligt, Dybala, Bentancur. In caso di cartellino giallo salterebbero il derby di sabato 4 luglio all'Allianz Stadium. Cinque invece i diffidati tra le fila granata: ​Izzo, Lukic, Sirigu, Zaza, Rincon. Oggi la squadra di Longo sfida la Lazio proprio a Torino, occhio ai cartellino gialli, sia sulla sponda granata che su quella bianconera. La sfida in programma dopo quella di oggi è il derby della Mole e tutti vorranno esserci.