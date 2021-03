La Juventus si deve concentrare sulla partita da giocare domani alle 18 sul campo del Cagliari, ma ha già una certezza riguardante il match della giornata successiva, domenica prossima alle 15, all'Allianz Stadium contro il Benevento. La squadra allenata da Filippo Inzaghi, infatti, sarà priva di due colonne come il difensore Kamil Glik e il centrocampista Pasquale Schiattarella: entrambi erano diffidati e sono stati ammoniti nella partita oggi persa per 4-1 in casa contro la Fiorentina. Il Benevento peraltro, quando affronterà la Juve sarà reduce da un ritiro, deciso dal club subito dopo il ko con i viola per ricompattarsi, dato il trend negativo della squadra nel 2021.