“È veramente difficile giocare male e peggio di come capita alla Juve di Allegri i cui strilli a bordo campo rientrano ormai in un repertorio abbastanza ridicolo. La squadra bianconera riesce a intossicare addirittura Vlahovic. […] Il problema non sarà il rinnovo eventuale di Dybala, ma il contratto quadriennale di Allegri, a meno che la dirigenza non decida di anticipare i tempi con un nuovo sacrificio contabile multimilionario”. Questo il commento, piuttosto duro, di Damascelli sulle pagine de Il Giornale.