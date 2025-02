'Difficile fare marcia indietro', le parole di Chiellini al Financial Times

AFP via Getty Images



Un calendario sempre più affollato

Giorgio, attuale Head of Football Institutional Relations della Juventus, ha espresso la sua opinione sul sovraccarico di partite nel calcio moderno durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times a Londra. Partecipando al panel intitolato "The players – has their workload become unsustainable?", l'ex difensore bianconero ha sottolineato come il calendario attuale sia eccessivamente fitto e difficilmente gestibile da tutte le parti coinvolte.Chiellini ha evidenziato la difficoltà nel trovare una soluzione che metta d'accordo tutti gli stakeholder del calcio. "Il calendario è completamente affollato, ma quello che non è facile è trovare una soluzione in cui tutti gli stakeholder siano contenti", ha dichiarato l'ex capitano della Juventus, come riportato da Calcio e Finanza.



Il dilemma tra campionato e competizioni europee



La necessità di una redistribuzione migliore

Secondo Chiellini, la chiave per affrontare questo problema sarebbe un dialogo costruttivo tra tutte le parti coinvolte: "Quello che dovremmo fare è sederci ad un tavolo e cercare di trovare un modo di migliorare la situazione. Serve la volontà di trovare una soluzione a lungo termine, perché se guardiamo ora al calcio è difficile trovare belle partite e una forma ottimale nei calciatori".Uno degli aspetti più critici riguarda la preferenza dei calciatori tra partite di campionato e sfide europee. Chiellini ha spiegato che la maggior parte dei giocatori preferirebbe affrontare i grandi club internazionali piuttosto che le sfide domestiche. "Se chiedessi a un calciatore se preferisce giocare partite di campionato o più partite europee, cosa pensi che risponderebbe? È ovvio che si preferisca giocare contro le migliori squadre del mondo come il Real Madrid, e non le partite di campionato".Tuttavia, la situazione è complessa, anche dal punto di vista economico. L'ex difensore ha sottolineato che una riduzione del numero di partite comporterebbe inevitabilmente un calo delle entrate per i club e per gli stessi calciatori. "Vuoi giocare il 30% in meno e guadagnare meno? La risposta la conoscete", ha detto Chiellini, mettendo in luce un problema difficilmente risolvibile senza compromessi.Chiellini ha concluso il suo intervento con un appello alla collaborazione tra le parti coinvolte, suggerendo un confronto aperto per trovare una soluzione equa. "Quello che suggerisco è avere una conversazione comune ad un tavolo. Ma se nessuno accetterà di ‘perdere’ in parte, non risolveremo il problema in futuro", ha affermato.Infine, l'ex difensore della Nazionale ha evidenziato che una riduzione del numero di partite internazionali sembra improbabile, lasciando come unica soluzione praticabile una migliore redistribuzione delle gare e delle risorse. "Credo sia molto difficile fare marcia indietro con meno partite a livello internazionale e che la soluzione sia una migliore redistribuzione".Le parole di Chiellini riaccendono il dibattito su un tema centrale per il futuro del calcio, con giocatori sempre più stremati da un calendario fitto e una qualità del gioco che rischia di risentirne. La sfida sarà trovare un equilibrio tra esigenze economiche e tutela della performance atletica.