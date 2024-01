L'espulsione die la decisione di non schieraredall'inizio pesano come un macigno per la Juventus. Tuttosport rimarca l'importanza di mantenere la continuità in attacco, specialmente dopo le recenti prestazioni positive. La scelta didi impiegare Milik come compagno disolo a gara in corso, mai dall'inizio della partita, suscita perplessità. Le motivazioni di questa decisione, apparentemente basate sulle valutazioni quotidiane e sulle caratteristiche dell'avversario, risultano difficili da comprendere esternamente. Escludere Yildiz per scelta tecnica anziché per infortunio, in un momento cruciale, è sembrata, e poi si è rivelata, una mossa rischiosa.